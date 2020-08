Furto all’alba in negozio di Cento: arrestati dai Carabinieri

Durante le prime ore della mattinata odierna, a Cento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri traevano in arresto, per il reato di “furto aggravato in concorso” due ragazzi marocchini di 21 e 24 anni.

I due, nel corso delle prime ore di oggi verso le 05.30 circa, dopo aver rotto il vetro di una finestra sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale “Rosa Abbigliamento Donna” di via Dante Alighieri e si sono impossessati di capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 260€.

I due ladri sono stati immediatamente bloccati nella flagranza del reato da parte dei militari operanti, intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione giunta sul numero di Pronto Intervento 112 da parte di un anonimo passante. La refurtiva, recuperata, è stata immediatamente restituita all’avente diritto.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito ed in aderenza alle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, sono trattenuti presso due camere di sicurezza in attesa dell’udienza con il rito direttissimo.