Gad: nell’ultimo mese il Questore ha imposto la chiusura a sette attività

Sicurezza in città, Gad, nell’ultimo mese chiusi sette esercizi commerciali per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

E’ il bilancio fatto oggi in Questura a Ferrara da cui, tramite il Questore Cesare Capocasa, sono partiti i provvedimenti di chiusura e sospensione di attività come minimarket e bar.

In sette di questi, il Questore ha ritenuto che fossero punti di riferimento per la microcriminalità ferrarese, sia per persone con diversi precedenti con la giustizia, sia per gli assuntori di droga.

Tra tutti gli esercizi commerciali chiusi per una durata dai 7 ai 15 giorni, solo il titolare di un minimarket ha presentato ricorso, spiegano dalla Questura, poi respinto dal Prefetto Michele Campanaro il quale ha confermato le motivazioni addottate.