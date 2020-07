GARANI TORNA AL FERRARA UNITED

L’esperto terzino, dopo un anno di inattività, rivestirà la maglia biancoazzurra nella prossima stagione

La società Ferrara United Handball Club ha comunicato di aver trovato l’accordo per riportare in maglia biancoazzurra il possente terzino Andrea Garani.

Classe ’89, Garani è un atleta a 360° dotato di una fisicità importante che abbina a buona tecnica e ad un’elasticità fisica unica. Terzino sinistro puro, dotato di una conclusione potente, ma anche prezioso difensore, Garani torna a vestire la maglia del Ferrara United dopo più di un anno di inattività, dedicata ad altre discipline sportive. Prodotto del florido panorama pallamanistico ferrarese, a 30 anni compiuti si candida a formare, assieme a Davide Di Maggio, una fra le coppie di terzini sinistri più complete del Girone A della Serie A2 2020-2021.

Andrea Garani (Terzino Ferrara United): “Torno a giocare perché la pallamano è uno sport con cui sono cresciuto e che ha saputo regalarmi tante emozioni. Sono pronto a dare il mio contributo allo staff, al coach e ai miei compagni di squadra: nonostante gli impegni lavorativi cercherò di dare il mio massimo per fare bene divertendoci e provando a vincere il maggior numero di gare in calendario”.

Antonj Laera (coach Ferrara United): “Andrea è un acquisto molto importante che va a portare qualità ed esperienza in un reparto ricco di giocatori giovani e talentuosi. Ci siamo sentiti ripetutamente al telefono in queste settimane ed ho notato una grande serietà e professionalità: qualità che apprezzo e che sono certo mi aiuteranno a gestire ancor meglio il mio nuovo gruppo. Sul lato tecnico Andrea è un giocatore molto muscolare che saprà aiutare la squadra non solamente in attacco ma anche in fase di non possesso”.

Marco Pazzi (Presidente Ferrara United): “L’arrivo di Garani rappresenta un bel regalo per il tecnico Laera. Il suo ritorno rappresenta un motivo di enorme soddisfazione poichè ci fornisce un’arma importante contro le difese avversarie. Il mercato non è ancora finito ma il roster sta prendendo una conformazione molto ben definita che sono certo ci darà grandi soddisfazioni”.