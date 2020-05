Ferrara e gli amici piangono la scomparsa improvvisa di Gianni Cerioli – VIDEO

Si è spento nella notte, lasciando tutti gli amici nello sconforto, Gianni Cerioli, un amico molto caro a tanti esponenti del mondo della cultura e della scuola ferrarese, di cui è stato animatore instancabile.

Un amico carissimo anche per noi di Telestense, che lo abbiamo seguito e avuto vicino in tanti momenti del suo impegno pubblico, come preside della Scuola Media De Pisis, come delegato provinciale Unicef, come presidente della Giuria del Premio Caput Gauri, come critico d’arte e scrittore raffinato, soprattutto come intellettuale curioso, appassionato cultore della storia del cinema, della moda, del gusto, collaboratore competente di tante iniziative affrontate con sensibilità e originalità con diverse Istituzioni.

Con l’Istituto di Storia contemporanea, con il Museo Magi di Pieve di Cento, con la fondazione Caricento e con l’’Istituto Vergani ,della cui ex preside Roberta Monti era grande amico. Uomo di un sapere poliedrico, ma anche amico spiritoso e gentile, con cui era piacevole parlare degli argomenti più diversi. Erede, anche nell’amore per l’arte e la pittura, oltre che nella capacità di affrontare con leggerezza e profondità temi complessi, del suo grande amico Don Franco Patruno.

Noi lo ricordiamo in una delle sue ultime preziose collaborazioni con l’Istituto Vergani in occasione di una iniziativa benefica, nata attorno alla mostra di Palazzo dei Diamanti nella primavera 2018 “Stati d’Animo”, in cui da vero maestro di cerimonia ha condotto una straordinaria serata all’insegna della musica con Baldanza, della pittura con Ferrara Arte, dell’arte di tessere linguaggi e immagini con Telestense .

Noi siamo vicini alla amatissima moglia Antonia e al suo caro e adorato figliolo, Tito Manlio.