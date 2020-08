Giffoni film festival a Ferrara, seconda parte. E’ la volta dei giovanissimi

Il Giffoni Film Festival ritorna a Ferrara. Il più famoso appuntamento al mondo di cinema per ragazzi, da martedì 25 agosto, avrà una costola allo spazio Grisu dove, fino al 29 agosto, 10 giurati tra i 13 e i 15 anni, tutti allievi del Centro Preformazione Attoriale, guarderanno i film per poi votarli, in contemporanea ai loro colleghi, presenti nella ‘sede centrale’ di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

Le misure anti-Covid hanno infatti indotto gli organizzatori a moltiplicare le location: La città di Ferrara è il più importante ‘hub’ del Giffoni, in questa particolare edizione, in Emilia-Romagna.

Molti gli ospiti nazionali e internazionali che questa settimana saranno in collegamento con l’hub di Ferrara tra cui Max Giusti, gli attori molto amati dai ragazzi Lorenzo Zurzolo e Benedetta Porcaroli, l’attrice di Star Wars Daisy Ridley e l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo.

“Un sogno che si avvera“, dice Stefano Muroni, presidente del Centro Preformazione Attoriale e della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di via Poledrelli, dove va in scena in queste ore l’importante rassegna.