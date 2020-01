Giornata mondiale delle zone umide. Incontro nelle Valli di Argenta

Un incontro aperto alla cittadinanza per sottolineare l’importanza che il turismo lento riveste per la comunità, sul piano economico e sociale. L’incontro si terrà sabato 1 febbraio dalle 9 alle 13 al Museo delle Valli di Argenta (via Cardinala 1, Campotto) in occasione della Giornata mondiale delle zone umide.

L’obiettivo principale sarà volto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti del valore e dei benefici che le zone umide apportano al nostro territorio, ma anche a gettare solide basi e occasioni per fare impresa, sempre nel rispetto della tutela ambientale.

«La giornata vuole rappresentare il tentativo – afferma Paolo Bergonzoni, presidente dell’area Cna di Argenta e Portomaggiore – di uniretutte le parti interessate nella gestione del territorio, per prendere una via sull’organizzazione di un piano per lo sviluppo del turismo lento su suolo argentano».