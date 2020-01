Elezioni, Giorgia Meloni a Ferrara: “Obiettivo vittoria in E-R” – VIDEO

La campagna elettorale in Emilia-Romagna si sta letteralmente accendendo. I big della politica nazionale stanno scendendo in campo.

Oggi Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia era a Ferrara.

Prima ha fatto flash mob davanti alla sede ex Carife in corso Giovecca, puntando il dito contro il decreto salvabanche del 2015 quando vennero azzerati i risparmi di 32 mila ferraresi, poi il comizio al palazzo ex Borsa, dove sono stati presentati anche i candidati consiglieri ferraresi per Fratelli d’Italia, dove Mauro Malaguti sarà capolista, e poi in lista c’è l’argentano Cesare Gaiani, l’ex candidato sindaco di Masi Torello Valentina Coppola e Rita Canella di Tresignana.

Ma sentiamo un estratto dell’intervento di Giorgia Meloni che ha toccato vari argomenti.