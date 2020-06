Nel corso della presentazione, l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, ha ricordato il confronto tra Governo e Regioni per definire l’impegno dello Stato nella copertura delle minori entrate delle Regioni, stimato in 2 miliardi di euro, mentre il Presidente Bonaccini ha messo in evidenza la necessità di far fronte alla crisi con una ripartenza basata su sostenibilità, innovazione digitale, nuove modalità di lavoro e capacità di investimento degli enti locali.