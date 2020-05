Gli stabilimenti balneari riaprono sabato. Ghedini, Balneari CNA: “Grande soddisfazione. E’ una nostra vittoria”

“Siamo molto soddisfatti della decisione presa dall’assessore al Turismo Corsini. Anticipare a sabato prossimo la riapertura degli stabilimenti balneari su tutta la riviera Emilia Romagnola premia la grande professionalità degli operatori e la voglia di mare e di normalità dei nostri concittadini. CNA ha creduto da subito in questo obiettivo, ha fatto pressione sulle istituzioni, ha dimostrato all’assessore Corsini che le condizioni per riaprire sabato ci sono, eccome. Ora il risultato è arrivato, e lo consideriamo una vittoria del buon senso, della professionalità e della CNA”.

Nicola Ghedini, titolare del Kursaal di Lido di Spina e Portavoce dei Balneari di Cna Ferrara, non nasconde il proprio entusiasmo. La buona notizia, attesa da giorni, è finalmente arrivata. Un comunicato della Regione Emilia Romagna riporta le dichiarazioni dell’assessore Corsini: l’apertura degli stabilimenti balneari della costa è anticipata a sabato. Un week end in più: per i nostri lidi, che raggiungono i migliori risultati proprio durante il week end, è tantissimo. E anche per le migliaia di ferraresi che non vedono l’ora di godersi un po’ di estate. “

L’assessore Corsini, giustamente, raccomanda grande attenzione e rispetto per le norme di sicurezza: “i protocolli concordati da Cna e dalle altre associazioni con la Regione Emilia Romagna – spiega Ghedini – sono la bussola su cui abbiamo basato tutte le operazioni preparatorie alla riapertura. Gli ombrelloni sono correttamente distanziati, i collaboratori sono formati, i dispositivi sono a disposizione; i servizi sono organizzati con ogni cura e precauzione. Davvero non resta altro che stendersi al sole e godersi le nostre meravigliose spiagge”.