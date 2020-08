Gorino, 68enne di Poggio Renatico annega davanti all’Isola dell’Amore

Si è tuffato dalla barca ma è annegato nelle acque, davanti all’Isola dell’Amore. E’ quanto successo stamattina a Gorino. A perdere la vita Michele Sonori, di 68 anni di Poggio Renatico, che si trovava sull’imbarcazione con la moglie e alcuni amici

Dopo il tuffo il poggese ha iniziato ad avere delle difficoltà e, nonostante il lancio del salvagente da parte degli altri natanti, purtroppo è rimasto sott’acqua.

Sul posto la Capitaneria di Porto, il 118 con un elisoccorso ed i sanitari che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Il 68enne era un ex dirigente in pensione della Magneti Marelli e coltivava la passione per le barche

La salma ora si trova all’istituto di Medicina legale di Cona