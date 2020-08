Gruppo Pd Emilia-Romagna: “Nessuno di noi ha richiesto bonus per le Partite Iva”

La capogruppo Marcella Zappaterra commenta: “Rassicuriamo i nostri elettori e tutti i cittadini emiliano-romagnoli che nessuno di noi ha richiesto il bonus. E mai ci saremmo sognati di farlo. Si trattava di una misura destinata a sostenere le esigenze di chi, da un giorno all’altro, si è ritrovato senza alcun introito dal proprio lavoro. Il nostro ruolo ci impone trasparenza quindi vogliamo chiarire questo punto. Da chi fa politica, esigiamo rigore assoluto. Ci dispiace che, da quanto leggiamo sui media, ci sia stato chi – e forse non solo in Parlamento – pare abbia approfittato di una misura emergenziale che è stata messa in campo dal governo con altre finalità”

“Auspichiamo che chi ha fatto questo restituisca le somme percepite, e valuti se la propria posizione nelle Istituzioni sia compatibile con comportamenti simili” ha concluso la consiegliera regionale ferrarese Zappaterra