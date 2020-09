La Guardia di finanza di Ferrara celebra il patrono San Matteo

Oggi nella Chiesa Parrocchiale del Gesù di Ferrara è stata celebrata la Santa Messa per la ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza.

La funzione religiosa, che si è svolta nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza, è stata officiata da S.E. Monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa.

All’evento erano presenti tutti gli Ufficiali, una rappresentanza degli appartenenti alle Fiamme Gialle della provincia di Ferrara, le maggiori Autorità civili e militari della Provincia, oltre ad alcuni componenti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Al termine della cerimonia il Comandante Provinciale, Colonnello Cosimo d’Elia, ha ringraziato l’Arcivescovo e sottolineato come l’evento rappresenti per tutti gli appartenenti al Corpo un’occasione per riflettere sul valore e sul senso del nostro lavoro, del nostro servizio, sempre più necessario alla vita del Paese. Il nostro è un servizio non per lo Stato, bensì dello Stato, noi siamo uomini delle Istituzioni, ed in quanto tali, il nostro è un servizio all’uomo, al cittadino, a beneficio della collettività.

All’arcivescovo è stata anche consegnata la tessera di “Socio simpatizzante” di iscrizione all’A.N.F.I., unitamente a un berretto alpino quale segno di ringraziamento per la vicinanza al Corpo dimostrata in più occasioni da S.E. Mons. Gian Carlo Perego.