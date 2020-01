HOCKEY: Ferrara alla final six di Coppa

Dopo l’8 a 3 rifilato al Monleale

Buon inizio dell’anno per il Ferrara Hockey che grazie alla vittoria netta contro ASD Monleale, porta a casa uno degli obiettivi di stagione, ovvero l’accesso alla finale a sei di Coppa Italia.

Si è giocato Sabato il quinto turno eliminatorio di Coppa e il Ferrara, dopo la “tribolata” gara contro il Cittadella (ripetuta due volte per errori tecnici) era chiamato a ripetere la buona prestazione messa in campo contro i veneti per ripartire al meglio e per assicurarsi fin da ora l’accesso alla final six.

L’avversario di turno era il Monleale hockey, team che sta facendo un buon campionato formato da un mix di giovani e di giocatori esperti, in grado di produrre buon gioco e di mettere in difficoltà molte squadre.

Il Ferrara si presentava al completo ma con le linee da ridisegnare in quanto il recentissimo divorzio con lo statunitense Matthew O’Shaughnessy ha obbligato coach buzzo a rivedere schieramenti e strategie in via definitiva.

La cronaca della gara vede un primo tempo dove il Ferrara cerca di costruire, fa maggiore possesso E con il Monleale che, di contro, difende forte, è aggressivo sui contrasti e cerca ripartenze efficaci.

Bisogna arrivare al minuto 15 del primo tempo per vedere il risultato sbloccato dagli estensi con un gol di Marco Ballarin subito imitato dal compagno di squadra Jacopo Veronese che appena un minuto dopo, su assist di Nicola Lettera porta il Ferrara sul due a zero.

I piemontesi però sono ancora ben presenti e vitali e sul finire della prima frazione di gioco accorciano le distanze grazie a Pagani che approfittando di una situazione di superiorità numerica, riporta sotto i suoi.

All’inizio del secondo tempo ci prova Nicola Lettera a lanciare la fuga per il Ferrara mettendo in rete il terzo disco ma il tentativo dura pochissimo grazie ancora a Matia Pagani che quaranta secondi dopo il gol degli Emiliani, riporta i suoi ad una sola lunghezza di distanza.

Tocca a Patrick Mazzarol rompere la diga per i Warriors, segna la quarta rete con un’azione individuale e dal quel momento in poi i ferraresi dilagano andando in gol ripetutamente. Vanno a referto nell’ordine Joshua Weger per due volte e poi chiudono la gara Raffaele Zabbari e ancora Marco Ballarin che si scambiano gol e assist.

Sul finire della gara i ragazzi di coach Buzzo rallentano molto il ritmo, lasciano spazi consentendo così a Matia Pagani di mettere a segno la terza rete personale a coronamento della sua ottima prova.

Risultato finale:Ferrara Hockey Warriors batte ASD Sportleale Monleale 8 a 3 e vola diretto alla final six di Coppa Italia.

Prossimo impegno per gli estensi Sabato 11/01/2020 in trasferta a Verona