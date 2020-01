L’ibis eremita fa tappa nel Delta del Po

Ha fatto tappa nel Delta del Po, e più precisamente a Scardovari, durante la sua migrazione Tilda 329, un esemplare di ibis eremita (Geronticus eremita) inserito all’interno del progetto “Reason for hope” nel programma Life+ Biodiversità, mappato grazie al gps e al sistema Movebank.

L’ibis eremita è una specie migratrice presente in Europa centrale fino al XVII secolo, completamente estinta a causa della pressione venatoria e oggi è una delle specie maggiormente minacciate a livello mondiale.

Nell’ambito del progetto dell’Unione europea (LIFE+ Biodiversità), con partner in Austria, in Italia ed in Germania la specie sarà reintrodotta in Europa dove più di 120 ibis eremita migreranno tra le pendici settentrionali delle Alpi e l’area di svernamento in Toscana e dove attraverso speciali tecniche gli verrà insegnato il percorso migratorio.

A questo link potrete vedere la foto scattata il 3 gennaio dell’esemplare.