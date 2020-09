“Il Saldo dei Saldi” l’ 11 e il 12 settembre a Ferrara

Sono circa una settantina le attività commerciali di vicinato che aderiscono l’11 ed il 12 settembre al Saldi dei Saldi, lanciato l’anno scorso e giunto alla quarta edizione a Ferrara. L’evento è promosso da Ascom Confcommercio Ferrara con il supporto del Comune e della Camera di Commercio. Ampia e variegata l’offerta merceologica: abbigliamento, articoli da regalo, arredamento, ottici, calzature, casalinghi, erboristerie, gioiellerie e bijoux, profumerie.

I negozi che aderiscono sono segnalati tramite l’apposita locandina (in allegato) e dislocati nelle vie più significative della città: Cairoli, Garibaldi, piazza della Repubblica, corso Martiri della Libertà, Borgo dei Leoni, corso Giovecca, Bersaglieri del Po, Voltapaletto, Canonica, Adelardi, piazza Trento e Trieste, Mazzini, San Romano, Palestro.

Ascom Confcommercio Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara fornisce il proprio supporto associativo ed organizzativo alla quarta edizione dei “Saldo dei Saldi” prevista per venerdì e sabato prossimi (11-12/09) proprio per concludere le vendite di fine stagione: “Sarà un’occasione – ricorda il presidente provinciale Ascom Confcommercio e di Federazione Moda Italia, Giulio Felloni – per offrire ulteriori motivazioni di acquisto alla clientela tramite sconti o promozioni esclusive e specifiche che vengono realizzate dai commercianti solo in occasione del Saldo dei Saldi. E’ un anno particolarissimo nel quale è indispensabile ridare fiato ai consumi che hanno avuto una battuta d’arresto, si parla di in Emilia Romagna di una flessione del 10,9%. I lacci burocratici e finanziari – come sottolineato dal nostro presidente nazionale Sangalli – frenano la ripresa ed è evidente che gli strumenti devono essere strutturali e di respiro nazionale. A livello locale possiamo accompagnare la ripresa con eventi che siamo efficaci nel riportare le persone in centro in un clima di fiducia e di sicurezza”. Ed in rispetto alle norme dovute all’emergenza sanitaria l’esposizione avverrà esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali.

“La quarta edizione (le precedenti erano a state a febbraio ed agosto del 2019 e ad a febbraio scorso) coinvolge gli operatori di tutti i settori commerciali per rendere il centro storico un grande centro commerciale naturale dove dunque il cliente potrà trovare le ultime imperdibili occasioni” conclude Davide Urban, direttore generale di Ascom Ferrara.

L’elenco delle attività aderenti sarà visibile sul sito www.ascomfe.it e sulla pagina Facebook di Ascom Ferrara