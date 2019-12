Inciampare nel cancro e rialzarsi: Mario Testi si racconta, stasera in “A tu per tu”. h.22.20

L ‘intervista “A tu x tu “di questa settimana ha come protagonista Mario Testi, professore di educazione fisica, ambientalista da sempre, decatleta convinto. Nel libro di cui e’autore, appena pubblicato con il titolo “inciampare nel cancro e rialzarsi ” Testi racconta il suo incontro con il cancro, il momento terribile della diagnosi, i trapianti di midollo, le cure mediche innovative e potenti, ma soprattutto la strada scelta per non farsi sopraffare dalla malattia.

Una intervista da non perdere, a cura di Dalia Bighinati. In onda questa sera alle 22.20