Finiscono con lo scooter fuori strada: uno è grave

Brutto incidente questa mattina poco dopo le 5 sulla strada che da Filo di Argenta porta a Longastrino.

Due uomini di 24 e 31 anni, a bordo di uno scooter, sono usciti di strada e sono finiti nei campi.

Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Il più anziano è ricoverato all’ospedale di Cona e non è in pericolo di vita mentre il più giovane è stato portato con l’eliambulanza al Maggiore di Bologna in condizioni peggiori rispetto al 31enne.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.