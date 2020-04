Incidente mortale: perde la vita 43enne

Incidente mortale sabato pomeriggio, poco dopo le 15, a pochi km dalla città.

Un’auto proveniente da via Bologna e che procedeva in direzione della frazione di San Bartolomeo in Bosco, per cause al vaglio della Polizia locale, una volta raggiunta via Sgarbata, all’altezza del civico 58, è finita fuori strada.

Nell’impatto è deceduto il passeggero, un 43enne italiano originario di Gallo, frazione di Poggio Renatico, illeso il conducente della vettura. Sul posto oltre alla Polizia locale, che ha eseguito i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Per il 43enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.