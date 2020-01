Inquinamento e limiti al traffico: le vie di accesso alla città

Proseguirà almeno fino a martedì 7 gennaio l’allerta smog a Ferrara ed in altre località dell’Emilia-Romagna.

La città estense, assieme a Modena e Ravenna, è stata quella che in particolare ha superato il limite dei 50 mg/m3 per almeno tre giorni consecutivi, spingendo i Comuni interessati a cercare di porre rimedio.

Il provvedimento comporta misure emergenziali come il divieto di circolazione fino ai veicoli diesel euro 4; la riduzione delle temperature di almeno un grado negli ambienti di vita riscaldati; il divieto di sosta con motore acceso; il divieto di spandimento di liquami zootecnici, di ogni tipo di combustione all’aperto e dell’utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa.

Le restrizioni preoccupano anche i commercianti in vista della partenza dei saldi. Per queste e per altre motivazioni, il Comune di Ferrara ricorda – come già avveniva anche in anni passati – quali sono le strade corridoio che permettono di accedere ad alcuni dei principali parcheggi, prossimi al centro storico. Tra questi, vengono citati Piazzale Kennedy e l’ex-Mof, il parcheggio Diamanti, quello di via del Lavoro, Rampari San Rocco, viale Volano, il Palazzo delle Palestre e la Rivana.