ISTITUTI POLESANI CHIUDE L’ANNO CON UN SORRISO

Batte Basket Francia e ritrova il successo dopo due sconfitte

Prima delle vacanze di Natale le ragazze della C FEMMINILE devono affrontare un incontro fondamentale per il loro cammino contro una squadra giovane che fa del contropiede la sua arma fondamentale.

Le ragazze di Manservisi arrivano da due sconfitte consecutive con due prestazioni altalenanti e per questo hanno voglia di affrontare questa ultima gara prima della sosta con la giusta determinazione.

Il 1° e 2° quarto vedono le nostre ragazze partire proprio come ci aspettavamo e per questo dopo il 20 a 12 del 1° quarto, vanno al riposo con un +6, 36 a 30, che fa ben sperare.

Il 3° quarto e stato un periodo dove abbiamo subito molto le nostre avversarie e gli ISTITUTI POLESANI VIS ROSA hanno perso lo smalto e hanno iniziato a giocare da sole, per cui a 10’ dalla fine il punteggio vedeva le nostre avversarie avanti per 50 a 47.

Nel 4 quarto e ultimo periodo cambiando qualcosa in difesa le ragazze hanno recuperato lo svantaggio per poi vincere di 6, 66 a 60, che è stato il vantaggio che ci ha accompagnato anche all’intervallo lungo.

Finalmente un po’ di benzina dentro al nostro serbatoio che ci servirà per il girone di ritorno del campionato che concluderà il girone di andata all’inizio di Gennaio 2020.

Prossima partita lunedì 13 Gennaio 2020 ore 21:30 contro CARLOTTA ZECCHI BK RENO presso la Palestra DOSSO DOSSI.

BASKET FRANCIA – ISTITUTI POLESANI VIS ROSA 60 – 66

Parziali: (12-20; 30-36; 50-47)

Tabellini: Targa 9, Basaglia 11, Salvadego 24, Camata 8, Barlati 4, Zampini 2, Zerbini 7, Perfetto 1, Manservisi, Marino.

All. Manservisi, Vice Menghini e Brandini.