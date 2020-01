Istituti Polesani a due punti dalla vetta

Dopo la seconda di ritorno e la vittoria di misura, 56-54, su Virtus Cesena

Siamo arrivati alla prima partita di ritorno contro Cesena la seconda in classifica a 2 punti da Faenza che è la capolista solitaria del campionato di Serie C Femminile.

Memori di quello che e successo alla prima giornata di campionato abbiamo cercato di preparare la partita al meglio sapendo della corazzata che avremmo incontrato.

Devo dire solo una parola: “FANTASTICHE RAGAZZE” che non hanno mai mollato fino all’ultimo secondo portando a casa una vittoria molto importante.

E stata una partita spigolosa con diversi infortuni da entrambi le parti, e da come si vede nei risultati dei quarti anche molto equilibrata perché ci siamo aggiudicati 2 quarti a testa.

La gara nel primo quarto è stata molto equilibrata, ma le ospiti sono avanti per 22 a 18. Nel secondo parziali la VIS ROSA chiude la via del canestro alle avversarie e va all’intervallo lungo avanti 34 a 30.

Nel terzo quarto le nostre ragazze concedono solo 4 punti alle avversarie e distanziano Cesena trovandosi sopra di 15, 49 a 34 a 10’ dalla fine.

Nell’ultimo parziale le avversarie iniziano a recuperare il distacco e punto su punto riagganciano la VIS ROSA che comunque stringe i denti e si aggiudica la gara per 56 a 54.

L’unica nota negativa di questa bella vittoria e l’infortunio della giocatrice Barbara Basaglia che speriamo tutti di rivedere in campo il prima possibile, auguri Barbara.

Prossima partita sabato 8 febbraio ore 21:00 contro SAN BIAGIO SCUOLA MB presso la Palestra MATTIOLI a Ravenna.

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA – NUOVA VIRTUS CESENA 56 – 54

Parziali: (18-22; 34-30; 49-34)

Tabellini: Gavagna 8, Camata 2, Fignon 9, Zampini 8, Zerbini, D’Aloja 11, Basaglia, Boarini, Salvadego 7, Targa 5, Emma 6, Padoan.

All. Manservisi, Vice Menghini, Brandini e Piselli.