Istituti Polesani resa con Bologna

Passo indietro rispetto alla gara con Forlì

Partita completamente diversa rispetto a quella di Forlì, disputata dalle ragazze della C Femminile, dove il coach aveva chiesto concentrazione e determinazione.

Purtroppo il risultato non ci dà ragione ma contro un’ottima Basket School abbiamo cercato di fare le cose che ci eravamo prefissate.

Abbiamo sbagliato molti contropiedi e tantissime opportunità davanti al canestro da sole, per non parlare delle troppe palle perse, ma dobbiamo guardare avanti e lavorare sodo.

La partita ha visto un primo quarto dominato dalle bolognesi che sono avanti per 14 a 5.

Nel secondo quarto le ragazze recuperano e vanno all’intervallo sotto di 5, 22 a 27.

Terzo periodo equilibrato e gara che si mantiene in equilibrio, nell’ultimo periodo si segna poco e purtroppo il distacco diventa di 11 punti alla fine.

Prossima partita domenica 22 dicembre ore 18:00 contro F.FRANCIA PALL. Presso la Palestra DESERTI a ZOLA PREDOSA.

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA – BOLOGNA BASKET SCHOOL 38 – 49 Parziali: (5-14;22-27;32-38)

Tabellino: Gavagna 8, Moscatelli, Salvadego 5, Zampini 3, Targa 6, Perfetto 4, Camata, Zerbini 4, D’aloja 4, Basaglia 4, Boarini.

All. Manservisi.