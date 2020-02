ISTITUTI POLESANI: sconfitta a San Biagio

Dopo una prova deludente

Terza partita nel girone di ritorno del campionato di serie C Femminile per le ragazze degli ISTITUTI POLESANI VIS ROSA contro San Biagio Scuola Mb dove ci si aspettava la ripetizione dell’ottima prova della settimana scorsa contro Cesena. Non è stato così, partita completamente sotto tono (mentale-fisico- tecnico) senza mai riuscire a contrastare le nostre avversarie.

San Biagio Scuola Mb ha giocato una splendida gara e ha messo in difficoltà le ferraresi dal primo secondo con percentuali del tiro da 3 molto elevate.

Gara completamente da dimenticare in fretta visto che la prossima si disputerà Domenica 16 Febbraio ore 18:30 presso il Palasport BUBANI contro FAENZA BASKET PROJECT GIRLS prima in classifica.

SAN BIAGIO SCUOLA MB – ISTITUTI POLESANI VIS ROSA 63 – 41 Parziali: (22-7; 41-17; 53-35)

Tabellini: Fignon 12; D’aloja 9; Moscatelli 4; Gavagna 4; Zerbini 4; Perfetto 3; Salvadego 5; Camata; Ardoino.

All. Manservisi, Vice Menghini, Brandini e Piselli.