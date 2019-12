JU JITSU: doppio podio per il Team Shinsen ad Atene

Con Adam Namouchi e Hamed Mahdhi

Lo Shinsen ancora una volta va alla conquista di vittorie all’estero. Questa volta, il team di San Giorgio si è aggiudicato due medaglie agli open internazionali di Ju-Jitsu tenutisi ad Atene il 7 e l’8 Dicembre 2019. Il team Shinsen, con sede a San Giorgio di Piano e che ha visto la partecipazione di tre atleti, si è aggiudicato un oro e un bronzo.

Adam Namouchi (classe 1999), maestro e campione d’Africa sotto la bandiera tunisina, è riuscito a guadagnarsi l’oro nella categoria -62kg, nonostante l’infortunio subito recentemente ai campionati mondiali ad Abu Dhabi.

Hamed Mahdhi (classe 2001) e Antonio Zannino (classe 2002) hanno partecipato alla loro prima performance internazionale. Mahdhi, in competizione per la categoria +94kg si è aggiudicato il bronzo.

Ottima performance anche per Zannino che alla sua prima gara internazionale ha disputato contro la Grecia che si è scontrata in casa e che ha avuto la meglio.

È solo un’altra delle tante vittorie in prospettiva per lo Shinsen, che si è già aggiudicato 19 titoli continentali, 2 intercontinentali, 15 titoli mondiali, 3 World Games e varie medaglie agli open internazionali come quello di Atene.

Con la continua acquisizione e formazione di atleti e le possibilità offerte nel mondo dell’agonistica, il team Shinsen si sta aggiudicando sempre più fama e reputazione sul territorio, per chiunque sia interessato al mondo del Ju-Jitsu.

“Il Ju-Jitsu è un’arte delicata che controlla il mio lato aggressivo, mi da lezioni di vita e come le ha date a me sin da bambino, spero le possa dare anche a tanti altri giovani. Per me è un onore poterlo insegnare e tramandare”, ha detto Namouchi a TeleEstense.