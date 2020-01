JU JITSU ITALIA: L’ANNO SI APRE CON UNO STAGE IN SARDEGNA

I maestri Rovigatti e Lanzoni docenti a Carbonia

Il 5 gennaio 2020 si è svolto uno stage tecnico della Federazione Ju Jitsu Italia a Carbonia in Sardegna.

Evento di notevole importanza perché è il primo stage FJJI in Sardegna e addirittura del 2020.

Organizzato da Amos Moscheri, rappresentante del Dojo Yama Arashi Club, di Carbonia che ha coinvolto altre società del territorio.

Ad insegnare sono stati il M° Rovigatti, nonché presidente della FJJI e il Direttore Generale della FJJI, il M° Igor Lanzoni. I due hanno iniziato a porre le basi e approfondire concetti tecnici per le varie specialità di gara ufficiali della Ju Jitsu International Federation.

Durante la permanenza in Sardegna si sono presi anche accordi sulla promozione di eventi agonistici in Sardegna, che avranno luogo a breve. Un ringraziamento speciale, a nome di tutto il Csr Ju Jitsu Italia e della Fjji, ad Amos Moschieri e ai suoi collaboratori per l’ospitalità, la professionalità e l’ottima riuscita dello stage: il loro apporto è risultato prezioso.