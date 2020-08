Al Palasport amichevole organizzata dalla società ferrarese

L’intenzione della Kleb era quella di proporre gratuitamente agli appassionati una giornata dedicata alla pallacanestro. In programma per domenica, a partire dalle ore 19.00, un test tra Reggio Emilia e Treviso, ma, stante le restrizioni anti Covid, rigorosamente a porte chiuse, quindi senza la possibilità di far accedere al palasport il pubblico.