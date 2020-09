KLEB: sei aggregati alla prima squadra

Petrolati, Manfrini, Galliera Ricci, Fabbri, Ferraro, Zanetti

Kleb Basket Ferrara, da questa stagione targato Top Secret, guarda con grande interesse alle principali realtà cestistiche di casa nostra e non solo. Per l’annata 2020/2021 coach Spiro Leka e il suo staff godrà di sei aggregati alla prima squadra, che lavoreranno quotidianamente per mantenere alta l’intensità degli allenamenti e per essere pronti in caso di necessità. Al confermatissimo Alessio Petrolati (classe 1999, proveniente dalla Scuola Basket Ferrara), alla terza stagione in pianta stabile aggregato alla prima squadra, si aggiungono Giovanni Manfrini (classe 2002, anche lui proveniente dalla Scuola Basket Ferrara, allenatore di riferimento Nicola Schincaglia), già l’anno passato presente nel finale di stagione, Filippo Galliera Ricci (classe 2003, prodotto del florido vivaio della Vis 2008, sotto la guida di Edoardo Franchella e Fabio Spettoli), Matteo Fabbri, classe 2002, altro prodotto Vis 2008, Edoardo Ferraro (classe 2002, proveniente dalla Scuola Basket Ferrara, allenatore di riferimento Nicola Schincaglia) e Lorenzo Zanetti, classe 2001, che giocherà in Serie C Gold a Molinella (allenatore di riferimento Marco Castaldi). I giovani atleti continueranno a lavorare pure con le rispettive società di riferimento.