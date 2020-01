KLEB: aperte per le prevendite per Piacenze e Verona

Gare in programma al Feli Pharma domenica 2 e mercoledì 5 febbraio

Kleb Basket Ferrara comunicato che è aperta la prevendita sia per la prossima partita casalinga FELI PHARMA FERRARA – ASSIGECO PIACENZA, di domenica 2 febbraio, ore 12, sia per il successivo turno infrasettimanale FELI PHARMA FERRARA – TEZENIS VERONA, di mercoledì 5 febbraio, ore 20.30.

Per entrambe le partite è quindi possibile acquistare i biglietti presso il KLEB BASKET STORE, di via Garibaldi 19, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, salvo giovedì pomeriggio e domenica, oppure presso il palasport MF Palace nei giorni di gara.

La società biancazzurra, offrendo questa doppia opportunità con anticipo rispetto alla prevendita abituale, intende agevolare tutti i tifosi che vorranno venire alle partite e li invita, come già accaduto con successo in occasione del match contro Forlì, a premunirsi di biglietto e arrivare al Palasport per tempo, per rendere più snelle le procedure di ingresso.

Infine, attraverso KLEB SERVICE gli abbonati riceveranno in anteprima ulteriori informazioni riguardo le aperture di botteghini e cancelli ed eventi correlati alle partite.