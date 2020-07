KLEB: arriva anche Pacher

Lungo, ex Treviglio, ottimo tiratore

Altro colpaccio del Kleb Basket Ferrara, che annuncia la firma del lungo Andrew Joseph Pacher. Classe 1992, 208 centimetri per 108 chilogrammi, il neo giocatore biancazzurro è reduce da una stagione certamente da ricordare con la canotta di Treviglio (A2, girone Ovest), chiusa con oltre 15 punti, 8 rimbalzi e poco meno di 2 assist a gara, il tutto in oltre 35’ di media. Ottime le percentuali al tiro, da fuori soprattutto, il 41%, ma pure da due punti (56%) e ai liberi (81%).

Arrivato in Italia, a Legnano, nell’annata 2015/2016, Pacher ha giocato pure a Reggio Calabria e Siena. La scorsa stagione era a Treviglio, adesso Ferrara e il Kleb, dove ritrova il grande amico Patrick Baldassarre.

“Pacher potrà giocare da centro, come del resto da ala forte – dice di lui il patron Francesco D’Auria -, devo dire che ha un tiro da fuori davvero fenomenale: lo volevamo tanto e ce l’abbiamo fatta!”.