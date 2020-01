KLEB BASKET: Neon Stile Immagine Luce nuovo partner

L’azienda che ha relizzato il nuovo inmpianto di illuminazione dell’MF Impianti Palace

Kleb Basket ha annunciato l’ingresso di NEON STILE – IMMAGINE LUCE tra i propri SPONSOR.

Un accordo importante e soprattutto già operativo, che ha contribuito e contribuirà ancora a rendere il Palasport MF Palace una casa accogliente e a forte identità biancazzurra.

Il restyling avvenuto e le migliorie apportate in particolare al parquet di gioco, sono infatti nate e realizzate grazie alla collaborazione con il nuovo partner Kleb.

IMMAGINE LUCE da più di trent’anni infatti si occupa di progettazione e realizzazione di grafiche, insegne, allestimenti, neon, luci, di ogni tipo, formato e materiale. Una competenza e un’attività evolutasi al passo con i tempi e le esigenze sempre diverse del cliente.

Non a caso, questa capacità di operare in maniera efficiente, su misura e in tempi rapidi, è stata individuata da Kleb come soluzione ottimale per le grafiche adesive del proprio campo e gli allestimenti delle scalinate.

Il risultato, ogni domenica, è sotto gli occhi di tutti. Un perfetto mix fra l’eleganza di un rettangolo di gioco cromaticamente uniforme che evidenzia i colori sociali biancazzurri e il dovuto risalto offerto ai brand commerciali che sostengono Kleb.