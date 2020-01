KLEB: Domenica alle 12 contro Piacenza dell’ex Mike Hall

Grande sfida all’ora di pranzo. Sarà di scena nell’anticipo televisivo di domenica, con palla a due alle 12, l’attesa sfida della Feli Pharma contro la Assigeco Piacenza, che insegue i biancazzurri ad appena due punti di distanza. Ad aggiungere ulteriore interesse a questo avvincente match, sarà l’atteso ritorno a Ferrara di Mike Hall, dopo la brusca interruzione a metà stagione del suo rapporto con il Kleb. Non solo Hall, però, Piacenza infatti, gli affianca un altro Usa di primissimo livello, come il palymaker Ferguson, espertissimo del nostro campionato, e da sempre tra i migliori marcatori della Legadue, capace recentemente di mettere a segno addirittura, il record di 50 punti in una partita. Sotto le plance a coadiuvare Hall, ci sarà l’altro ex Lorenzo Molinaro. Partita complicata, ma da vincere ad ogni costo, per interrompere la striscia di due sconfitte consecutive, e ricominciare a muovere la classifica.

Trasferta complicata per la Tramec Cento, che sempre domenica con inizio alle 18, renderà visita alla Esa Chieti, dove milita l’ex Adama Ba, il giovane pivot allontanato da Cento a metà della scorsa stagione. Per i biancorossi è imperativo tornare da Chieti con i due punti per proseguire la marcia solitaria in vetta alla classifica.

Anticiperà il proprio impegno sabato, invece, la Pallacanestro Vigarano, che alle 20,30 farà visita al fanalino di coda Givova Battipaglia. Occasione propizia per le ragazze del presidente Marco Gavioli per dare seguito alla prestigiosa vittoria nel derby con la Virtus Bologna di domenica scorsa, e migliorare ulteriormente la positiva posizione di classifica.