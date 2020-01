KLEB: domenica anticipo televisivo alle ore 12 a Mantova

Dopo la sconfitta a domicilio di domenica scorsa, contro la capolista Ravenna, altro impegno complicato per la Feli Pharma, che domenica con anticipo televisivo alle ore 12, renderà visita alla Pompea Mantova, che attualmente occupa la seconda piazza in classifica. Punto di forza dei virgiliani guidati in panchina dall’ex coach di Ferrara Alessandro Spinelli, può considersi la coppia di americani, probabilmente migliore di tutto il campionato, composta dal play Clarke e dal pivot Lawson. Particolare attenzione verrà rivolta però, da parte dello staff biancazzurro alla prestazione di Folarin Campbell, decisamente al di sotto delle aspettative nel girone di andata. Una ulteriore prestazione deludente potrà molto probabilmente, costare il taglio e il conseguente avvicendamento dell’americano.

Torna in campo domenica, al consueto orario delle 18, dopo il turno di riposo anche la Tramec Cento. I biancorossi non potranno fallire l’appuntamento con la vittoria nella trasferta in casa della Sutor Montegranaro, per proseguire la rincorsa al primato in classifica che dista appena due lunghezze dai centesi.

Scenderanno in campo invece, lunedì 6, giorno dell’Epifania, le ragazze della Pallacanestro Vigarano, impegnate nel posticipo del massimo campionato femminile. Sara Bocchetti e compagne saranno di scena alle ora 18, a Torino contro la Fixi PIramis, avversario sicuramente alla portata, che consentirebbe in caso di vittoria di vittoria un importante balzo in classifica per le ragazze del presidente Gavioli.