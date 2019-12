KLEB: Domenica arriva la capolista Ravenna

Match clou per la Feli Pharma. Domenica alle 18, arriverà a Ferrara la capolista OraSi Ravenna, che comanda la graduatoria della Legadue praticamente da inizio campionato. Occasione da non perdere per i biancazzurri per conquistare una vittoria di assoluto prestigio, che consentirebbe anche di mantenere inviolato il campo di casa, e rendere ancora più positiva la già lusinghiera classifica, e magari anche di poter sognare in grande in questo girone di ritorno. La partita di andata, vinta dai romagnoli, fu molto equilibrata, con il Kleb che rientrò a Ferrara senza punti e con moltissimo rammarico, considerando che per lunghi tratti sembrava aver messo le proprie mani sul match. Punti di forza dei romagnoli sicuramente l’americano Charles Thomas, forse il miglior giocatore in assoluto di tutto il torneo in questo girone di andata, coadiuvato dall’altro Usa Potts e dall’esperto regista Marino.

Gara decisamente importante anche per le ragazze della Pallacanestro Vigarano, che sempre domenica alla medesima ora, sul terreno amico del PalaVigarano, riceveranno la visita della Gesam Gas Lucca, avversario temibile ma non impossibile, nonostante i sei punti in più in classifica nei confronti di Sara Bocchetti e compagne.