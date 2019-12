KLEB, contro il fanalino di coda Orzinuovi per interrompere la serie di sconfitte esterne

Inizia il girone di ritorno, e per una Feli Pharma che dovrà assolutamete fare di tutto, per interrompere la serie di sconfitte esterne. L’occasione propizia si presenta domenica, con palla a due alle 18, quando il Kleb farà visita al fanalino di coda Orzinuovi. Nella gara d’andata i biancazzurri si imposero di misura, dopo aver dissipato, nel finale di gara, un vantaggio decisamente importante. La fortuna, però premiò Fantoni e compagni, quando l’ultimo tiro a fil di sirena da parte di Orzinuovi, si infranse sul ferro e consentendo al Kleb di esordire in campionato conquistando i primi due punti stagionali. Massima attenzione però a non sottovalutare i bresciani, che in settimana hanno tagliato il deludentissimo USA Smith, ingaggiando l’esperto Anthony Miles, che assieme a Mekowulu, miglior rimbalzista del campionato compone un’ottima coppia di americani.

Anche la Tramec Cento, è chiamata ad invertire il trend negativo di due sconfitte consecutive, che ha interrotto la lunghissima serie positiva, costando anche il primo posto in classifica ai centesi. I biancorossi non possono fallire nuovamente l’appuntamento con la vittoria, quando domenica alla medesima ora affronteranno al PalaSavena la Goldengas Senigalia, formazione attardata in classifica, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la Benedetto.

Le ragazze della Pallacanestro Vigarano, invece nella complicata trasferta di Venezia, che verrà anticipata sabato sera alle ore 19, presenteranno la nuova americana Moesha Kinard, che completerà il roster a disposizione di coach Castaldi dopo la deprecabile fuga di Bolden. Per Sara Bocchetti e compagne un eventuale trionfo a Venezia impreziosirebbe ulteriormente la già positiva classifica vigaranese.