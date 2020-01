KLEB, contro Forli’ in palio il secondo posto in classifica

Big match per una lanciatissima Feli Pharma, che domenica alle 18, ospiterà la Unieuro Forli, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, e precede di appena due lunghezze i ragazzi di coach Spiro Leka. Opportunità da non lasciarsi sfuggire per i biancazzurri, che in caso di vittoria nel derby, aggancerebbero la seconda piazza in graduatoria, in coabitazione proprio i romagnoli. L’Unieuro e’ un avversario da temere, ma assolutamente non insuperabile, composta da un roster privo di stelle, ma con un collettivo di ottima levatura dove spiccano il play Giacchetti e la guardia Marini. I due americani Watson e l’ex Rush sono al servizio del gruppo, e l’altro ex Ndoja completa un quintetto molto affidabile.

Dopo aver riconquistato la vetta della classifica, la Tramec Cento non può assolutamente fallire l’appuntamento con la vittoria nella trasferta di Giulianova, con palla a due sempre domenica alle 18.

Turno in trasferta, anche per le ragazze della Pallacanestro Vigarano, che sempre domenica alla medesima ora, renderanno visita alla Geas Sesto S. Giovanni. Avversario che precede di quattro lunghezza Sara Bocchetti e compagne, e che si era anche aggiudicato il match di andata in casa delle biancorosse.

nsnsnnsnsnsnj

D

D

Dopo

Dopo aver i