Minutaggio ridotto a Ferrara, sceglie serie B, per trovare più spazio

Giovanni Ianelli chiude l’avventura con la Pheli Farma. L’esterno classe 2000 ha raggiunto l’accordo con la società Luciana Mosconi Ancona, compagine che milita nel girone C della Serie B. La società anconetana, guidata dall’ex giocatore del Basket Club Stefano Rajola, ha assicurato a Ianelli un impiego con minutaggio importante, situazione che in questo inizio di stagione non ha potuto ritagliarsi a Ferrara con il Kleb.