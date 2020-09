KLEB: presentato il nuovo sponsor Top Secret

E’ stato presentato questa mattina l’accordo di sponsorizzazione tra Kleb Basket Ferrara e Top Secret. L’azienda ferrarese che opera in campo nazionale nei servizi dell’investigazione e della sicurezza sarà il main sponsor della società biancazzurra per due stagioni, da oggi fino al 2022.

Già da anni impegnata nei servizi di sicurezza del palasport di Ferrara, Top Secret e Kleb consolidano la loro partnership in un accordo che vedrà per due stagione il brand sulle maglie dei giocatori.

Matteo Mazzoni, presidente Top Secret, ci ha spiegato com’è nato questo accordo: “Era importante dare un segnale alla città. Sappiamo che il basket, e più in generale lo sport, sono una grande traino. Ci siamo trovati un momento di contingenza positiva e abbiamo colto l’occasione di stringere la partnership con il Kleb, società che stimiamo e di grande professionalità. Nel favorire l’accordo un ruolo importante l’ha giocato la Cassa Padana”.

Soddisfatto il presidente del Kleb Francesco D’auria, che guarda con interesse all’inizio della nuova stagione ormai alle porte: “La stagione si preannuncia entusiasmante. A me la squadra piace tantissimo e credo che abbiamo allestito un roster di alto livello. Sono felice di avere Top Secret come main sponsor e questo ci dà una carica in più per fare bene. Devo ringraziare Cassa Padana che ci ha messi in contatto ed ha avuto una parte importante nell’accordo. Spero che al più presto il pubblico possa tornare sugli spalti del palasport. Per ora potremo la regione Emilia Romagna ci ha dato la possibilità di fare accedere al palasport un numero di spettatori pari al 25% della capienza massima; spero si arrivi presto al 50%”.