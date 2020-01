KLEB: prevendite aperte per l’Urania Milano

Gara in programma domenica

In vista della partita di domenica prossima, 12 gennaio, contro Urania Milano, Kleb Basket ha già aperto la prevendita biglietti, disponibili fino a sabato, presso il Kleb Basket Store di via Garibaldi 19, negli orari 9,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30, e domenica, presso le casse del Palasport MF Palace.

Anche in considerazione di quanto avvenuto dopo l’ultima gara interna e onde evitare attese lunghe, oltre a migliorare il servizio e avviare la prevendita in anticipo rispetto al solito, la società suggerisce a tutti i tifosi e appassionati, di munirsi del biglietto in questi giorni e/o di arrivare con adeguato anticipo al palasport.