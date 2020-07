KLEB: prolunga il Direttore Marketing Palo Alberti

Rinnovo anche per il Responsabile Sviluppo Fabrizio Procaccio

Kleb Basket Ferrara ha comunicato la conferma di Paolo Alberti, nel ruolo di Direttore Marketing e Comunicazione, e di Fabrizio Procaccio, come Responsabile Sviluppo, della società.

Già da tempo all’opera per Kleb, sia nell’ambito del Progetto Pro Sport Estense, per entrambi mancava solo la formalizzazione del rinnovo dell’incarico, ora divenuto ufficiale.

I risultati ottenuti hanno rafforzato la convinzione del Presidente D’Auria sull’importanza del consolidamento del “roster” societario, parallelamente a quello tecnico, e la conferma dell’Area Marketing, Comunicazione e Sviluppo, specie in questa fase storica delicata, è un’ulteriore dimostrazione di questo percorso intrapreso con convinzione dalla società.