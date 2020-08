KLEB: rinnovo con Kynesis

Prosegue il rapporto con il poliambulatorio di via Martiri del Lavoro

Aderendo al percorso interdisciplinare intrapreso con PRO SPORT ESTENSE e seguendo il nuovo modello pensato per il settore medico sportivo da KLEB BASKET, KYNESIS si schiera ancora al fianco dello sport ferrarese.

KLEB BASKET, che da questa stagione ha ridisegnato le proprie logiche di settore, è infatti fiero di annunciare il rinnovo della Sponsorizzazione del Poliambulatorio di via Martiri del Lavoro, orgoglio accresciuto dal coinvolgimento esteso da Kynesis alle altre realtà di PRO SPORT ESTENSE.

Nel giorno in cui sono programmate le visite mediche per i giocatori biancazzurri, è viva la soddisfazione per l’accordo e la sinergia creatasi tra le parti.

“Il rinnovo con Kynesis ha un valore particolare – dice Paolo Alberti, direttore marketing del Kleb Basket e di Pro Sport Estense -. Per Kleb è la conferma concreta di un rapporto di collaborazione che ha un comprensibile peso economico e professionale, ma rappresenta anche un passo ulteriore nel percorso innovativo con cui vogliamo da questa stagione affiancare lo staff tecnico, ovvero un vero e proprio dipartimento medico, funzionale e basato su grandi professionalità interne e partner territoriali di altissimo profilo. A questo si aggiunge il fatto che Kynesis ha compreso e ha aderito al progetto PRO SPORT ESTENSE, mettendosi quindi a disposizione delle altre società sportive associate. Ancora una volta il gioco di squadra dello sport ferrarese, di cui ci siamo fatti promotori, è risultato vincente in termini di qualità del servizio ed economie di scala.

Kynesis ha fornito un segno di amicizia a Kleb, allo sport e alla città, concreto e appassionato, e il nostro ringraziamento è quindi ancor più sentito e riconoscente”.

Davide Zappaterra e Fabio Santi, responsabili della sezione fisioterapia e soci di Kynesis, si sono detti entusiasti del rinnovo della partnership. “Siamo molto contenti di continuare a collaborare con il Kleb Basket Ferrara e di iniziare l’avventura con Pro Sport Estense – dice Santi -, auguriamo a tutte le società le fortune migliori”. “Nonostante la situazione che conosciamo tutti legata al Covid 19 – aggiunge Zappaterra -, abbiamo rinnovato la partnership con il Kleb Basket, incrementando ulteriormente la collaborazione con diverse realtà sportive ferraresi: siamo davvero molto soddisfatti e orgogliosi e speriamo che sia una collaborazione che possa dare a tutti molti frutti e che possa giovare allo sport ferrarese”.