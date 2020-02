KLEB: Sabato alle 20,30 derby con Imola

Dopo la convincente vittoria di Montegranaro, sabato sera, nel posticipo di Legadue con palla a due alle ore 20,30, il Kleb non può fallire il derby con Imola, per rimanere a pieno merito nei quartieri alti della classifica. Imola, non sta attraversando un buon periodo, ne dal punto di vista dei risultati sul campo, come testimoniano le tre sconfitte consecutive, nell’ultima fase di campionato, ne dal punto di vista societario. Tuttavia, l’ottimo pivot Morse, e l’esperta guardia Bowers costituiscono una coppia Usa collaudata, Completano il quintetto, l’espertissimo play Fultz, Masciadri, e il tiratore Baldasso che nella gara di andata fu letale dall’arco dei tre punti.

Gara molto ostica invece per la Tramec Cento, che domenica, al consueto orario delle 18, renderà visita a Cesena, avversaria in lotta per un posto ai play off, che sotto canestro schera l’ex capitano di Ferrara Brkic. Per i biancorossi sarebbero due punti di straordinaria importanza, per non cedere il comando della classifica a Fabriano che appaia i centesi al comando della classifica, e sarà impegnata in una sfida sulla carta facile.

Trasferta in Sicilia, invece per la Pallacanestro Vigarano, che sempre domenica, con inizio però, posticipato alle 19, affronterà Palermo. Avversario da non sottovalutare, ma sicuramente alla portata delle ragazze di coach Castaldi, che nonostante l’onorevole sconfitta contro la capolista Schio, nel turno infrasettimanale, attraversano un buon periodo di forma, come testimoniato dalle due precedenti vittorie consecutive.