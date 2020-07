KLEB: Terrieri prolunga

Rinnovato l’accordo con il Direttore Operativo

Kleb Basket Ferrara ufficializza il rinnovo di Luigi Terrieri, nel ruolo di Direttore Operativo della società biancazzurra.

Di gran lunga il più “decorato” tra gli staff dirigenziali e “attore non protagonista” con più titoli in bacheca della pallacanestro italiana, Gigi è stato innegabilmente e secondo le attese un vero valore aggiunto della stagione 2019/20.

Imperativo e inevitabile dunque confermare una figura per ruolo e carattere lontana dalle copertine, ma imprescindibile per professionalità, esperienza, capacità operative e gestionali, con un rinnovo fortemente voluto dal Presidente D’Auria, che non solo rende orgogliosa tutta la società, ma testimonia la volontà di consolidare nel tempo il valore dello staff dirigenziale Kleb.