KLEB: “TOP SECRET” E’ IL NUOVO MAIN SPONSOR

Sarà la nuova denominazione del quintetto ferrarese per due stagioni. Maglie nere



KLEB BASKET FERRARA ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il ruolo di nuovo MAIN SPONSOR. Sulle divise di Fantoni e compagni, per le prossime due stagioni, sarà il brand TOP SECRET a occupare la posizione principale e a dare il nome alla squadra.

Top Secret dal 1991 svolge servizi specifici nei campi dell’investigazione e della sicurezza rivolgendosi ad aziende e privati, garantendo sempre la massima professionalità e riservatezza.

L’azienda ha dimostrato grande professionalità e competenza negli anni, fornendo servizi sia di security per manifestazioni di portata nazionale ed internazionale (Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia, Regata Storica di Venezia, Concorso Nazionale di Miss Italia, Festival di Sanremo, Mille Miglia, Fiera della moda organizzata da Pitti Immagine a Firenze, solo per citarne alcuni), sia di investigazioni di vario genere per conto di organizzazioni commerciali, grandi aziende e clienti privati.

L’azienda, ferrarese e solidamente legata al territorio, ma con respiro nazionale e sedi anche a Milano, Verona, Firenze, Venezia, Bologna e Roma, già da tempo è al fianco di Kleb per il servizio sicurezza al Palasport e quest’anno ha scelto di lanciare un segnale alla città, allo sport e nello specifico alla società biancazzurra, con un intervento concreto e particolarmente significativo. Un’eccellenza imprenditoriale di Ferrara che riparte e rilancia, insieme a Kleb Basket Ferrara, proprio in questo momento storico e con impegno biennale, è un messaggio forte ed estremamente positivo.

Le radici della decisione, oltre alla passione per la pallacanestro, le logiche aziendali e di sviluppo del brand, la condivisa volontà di reagire alla crisi facendo gioco di squadra, stanno nella sinergia e nei rapporti professionali consolidatisi durante la scorsa stagione. Le logiche di partnership commerciale sviluppatesi hanno costruito un rapporto virtuoso e, possiamo dirlo, amicale, fra KLEB e TOP SECRET, che ha creato i presupposti per avviare e chiudere positivamente una trattativa di grande portata molto celermente.

Ne è prova il clima positivo respirato al momento della firma, alla presenza di Matteo Mazzoni, a capo di Top Secret, il presidente del Kleb Francesco D’Auria e il Marketing biancazzurro, occasione nella quale sono state sviluppate ulteriori idee e aree di collaborazione.

KLEB BASKET, anzi TOP SECRET FERRARA, presenterà il proprio Main Sponsor, i contenuti della partnership e gli obiettivi stagionali, con una conferenza stampa ufficiale, lunedì 7 settembre, a una settimana esatta dall’inizio dell’attività ufficiale della squadra, il cui raduno è previsto per domenica 13 settembre.