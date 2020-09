KLEB-TOP SECRET: i numeri delle maglie

I giocatori di Leka hanno fatto le loro scelte

A poco più di due settimane dalla ripresa ufficiale della preparazione, definiti i numeri di maglia dei giocatori della Top Secret Ferrara. Per quanto concerne i confermati, solamente Federico Zampini ha deciso di cambiare numero, passando dal 13 (non ha portato benissimo…) al 18. Luca Vencato ha mantenuto il 3, Alessio Petrolati il 5, Tommaso Fantoni l’8, Patrick Baldassarre l’11, Alessandro Panni il 21 e Michele Ebeling il 73. E i nuovi? Il numero 2 resterà sulle spalle di un giocatore americano, da Sekou Wiggs ad A.J. Pacher, mentre Kenny Hasbrouck come negli ultimi anni indosserà il numero 41. Chiusura con i giovani: Pietro Ugolini ha scelto il 14, mentre Niccolò Filoni indosserà la canotta numero 75.