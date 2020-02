KLEB: Trasferta a Montegranaro, per tornare alla vittoria

Si conclude, per la Feli Pharma, con la trasferta di Montegranaro, l’impegnativa settimana che l’ha vista impegnata in tre sfide ravvicinate. Dopo due autentiche battaglie con Piacenza e Verona, che hanno portato il bilancio di una vittoria e una sconfitta; la trasferta di Montegranaro, offre ai biancazzurri la possibilità di certificare le proprie potenzialità, di poter ambire alla parte alta della classifica. Campo da sempre ostico, quello marchigiano, e avversario temibile nonostante la posizione di classifica non soddisfacente. I recenti ingaggi dell’ex capitano del Kleb Riccardo Cortese, fermo però, ai box da tre partite, e del croato Delas che ha sostituito l’americano Thompson hanno cambiato radicalmente la fisionomia di Montegranaro, che può contare anche sulla pericolosità dall’arco dei tre punti dell’altro ex Mastellari.

Anticiperà sabato sera, invece il proprio impegno la Tramec Cento. I biancorossi sono chiamati immediatamente a riallacciare il discorso con la vittoria, dopo il passo falso di domenica scorsa, conquistando i due punti in palio, nella trasferta con la Mosconi Ancona. Avversario sicuramente alla portata dei Centesi, che schiera nel roster anche l’altro indimenticato ex capitano di Ferrara Michele Ferri, oltre al giovane palymaker Ianelli, che dal Kleb si è trasferito proprio ad Ancona, da poche settimane.

Turno di riposo invece per le ragazze della Pallacanestro Vigarano