KLEB: Trishula Yoga Studio nuovo partner

Nasce tutto da un’idea di capitan Fantoni

Kleb Basket ha annunciato la nuova sponsorship con Trishula Yoga Studio, con sede a Ferrara, in Via Bologna 258, con ingresso indipendente nel complesso dell’hotel Il Duca d’Este, e lo fa con orgoglio perché l’attività del nuovo partner ha radici antichissime e profonde, ma che si sposano con l’approccio innovativo che anima la società biancazzurra, dentro e fuori dal campo, in questa stagione.

Sono infatti rarissimi i casi in cui un centro Yoga associa la propria realtà a un team di sponsor nello sport professionistico, e altrettanto raro che una società sportiva pensi e metta a disposizione dei propri atleti, parallelamente agli allenamenti classici, percorsi di una disciplina tanto importante, per il corpo e la mente, aprendo di fatto una strada nuova nell’approccio alla preparazione.

Ma Ferrara, con Kleb, e grazie alla disponibilità di Trishula Yoga Studio, tutto questo diviene ora possibile ed esempio di innovazione.

Lo staff marketing di Kleb, che quotidianamente si occupa di ricerca di idee e risorse nuove, intende ringraziare di cuore il capitano Tommaso Fantoni, che in questo caso ha la paternità dell’idea, avendo già da tempo integrato la disciplina Yoga alla propria preparazione atletica e proposto con successo ai compagni questa esperienza. Dopo, si è trattato solo di agire nel reciproco interesse di Kleb e del partner Trishula per finalizzare un accordo tanto suggestivo quanto quasi inevitabile, se si pensa al gruppo, al gioco di squadra, la forza d’animo degli uomini che vestono la canotta Kleb e si legge cosa esattamente significhi lo stile di vita Yoga e l’attività di Trishula Yoga Studio.

“Uno spazio speciale dove ritrovare se stessi, rivolto a chi non ha mai tempo, a chi vuole volare ma ha solo un’ora per farlo, a chi non stacca mai, a chi vuole sorridere nonostante tutto, a chi dedica tutto se stesso a qualcosa o a qualcuno senza risparmiarsi. Trishula Yoga Studio è una realtà che nasce con l’intento di divulgare con semplicità la filosofia e gli insegnamenti dello Yoga. Praticare Yoga non significa limitarsi solamente agli aspetti fisici della disciplina ed ai suoi riflessi sul corpo e sulla mente, praticare Yoga è un vero e proprio stile di vita. Il significato profondo di questa antica disciplina è di condurci lungo un percorso di autoconoscenza e consapevolezza per ritrovare la propria essenza”.