La comunicazione aumentativa puo’ ridurre la solitudine comunicativa

L’isolamento non è solo LOCKDOWN

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa è un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi. Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia avanzata.

L’ Associazione, in questi anni, ha avuto una particolare attenzione, nella realizzazione di strumenti comunicativi alternativi al linguaggio verbale, laddove compromesso: la traduzione di testi in simboli ne è stato il naturale sviluppo, con la consapevolezza della necessità di consentire a tutti di accedere al piacere della lettura: è nato così il progetto “Un libro per tutti“.

Dall’impegno costante e generoso di tanti volontari, è stato creato un patrimonio librario consistente, reso disponibile a tutti nelle Biblioteche comunali di Fiscaglia, Portomaggiore, Mesola, Codigoro e Lagosanto, nella zona di Ferrara, e le Biblioteche comunali di Finale Emilia, Mirandola, Medolla, Camposanto, Concordia, Cavezzo, San Possidonio, San Prospero e San Felice nella zona di Modena.

Inoltre, l’Associazione è operativa presso l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Per l’Infanzia e l’Adolescenza di Ferrara, dove conduce degli incontri di lettura dei testi in simboli per i bambini con fragilità, in affiancamento agli operatori sanitari e in aiuto agli insegnanti, che sempre più numerosi partecipano a queste occasioni, sapendo di poter contare sulla preparazione dei volontari dell’Associazione, che si è guadagnata nel tempo l’accreditamento come Centro Servizi e Consulenze a favore delle autonomie scolastiche della Regione Emilia Romagna.

L’ Associazione stà organizzando una Biblioteca Accessibile con 48 InBook e 38 libri in simboli in Comunicazione Aumentativa e Alternativa donati all’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Per l’Infanzia e l’Adolescenza di Ferrara, a favore di bambini con difficoltà comunicativa.

Anche in questo momento di emergenza l’Associazione ha collaborato alla diffusione di tabelle comunicative per i pazienti della terapia intensiva dell’Ospedale Del Delta, realizzate dall’ Ente Auxilia di Modena, importatore del sistema simbolico WLS Widgit Literacy Simbols in Italia.

Le tabelle comunicative sono un insieme strutturato di rappresentazioni che hanno lo scopo di permettere una comunicazione condivisa e comprensibile con i partner comunicativi. Le tabelle permettono alla persona non parlante, non udente o di nazionalità non italiana di andare oltre il concreto e di esprimere direttamente bisogni, sentimenti, pensieri. In più, contribuiscono ad aumentare la competenza comunicativa e l’interazione sociale della persona, oltre ad aumentare in modo significativo anche la sua comprensione linguistica. Le tabelle comunicative sono per di più molto semplici ed immediate da usare anche per i partner comunicativi, che non necessitano di particolari preparazioni per utilizzarle.

Simona Punginelli

Tecnico in Comunicazione Aumentativa e Alternativa

Augmentative and Alternative Communication (AAC)

F.F Presidente

Comitato Scientifico

L’Associazione Territoriale per l’Integrazione Il Volo – ODV è nata da un gruppo di genitori del territorio del Delta del Po ferrarese con figli con disabilità, riunitisi alla ricerca di un mutuo aiuto nell’affrontare le difficoltà quotidiane, aumentate da solitudine ed isolamento.

L’attività dell’Associazione si è sviluppata dall’idea centrale di offrire occasioni di inclusione a persone con disabilità, anche attraverso la predisposizione di strumenti che favorissero opportunità democratiche di accesso al gioco, alla lettura e alla socialità.

Per questo nasce il Progetto di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) finanziato dal Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRNA) come da programmazione del Piano di Zona Distretto Sud Est Ferrara con Comune capofila Fiscaglia.

IL Volo, Odv, Associazione Territoriale per l’ Integrazione Il Volo – ODV

CSC Centro Servizi e Consulenze Fiscaglia Ferrara

Via Saraceni, 26 – 44027 Fiscaglia Loc. Massa Fiscaglia (Ferrara)

Tel/Fax 0533/539021

Mobile 338-2813982