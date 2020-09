La comunità di Vigarano aderisce all’iniziativa per Elio

La solidarietà è tornata protagonista a Vigarano. L’intera comunità si è stretta, nella serata di mercoledì 9 settembre, per raccogliere fondi a sostegno di Elio Ninfali, un concittadino di 65 anni che da anni lotta contro la SLA e la cui famiglia necessita di supporto continuo per le tante spese.

L’iniziativa chiamata ‘Goccia dopo goccia per un mare senza barriere’ ha proposto una serata di intrattenimento con musica, sfilate, gastronomia e tanta voglia di stare insieme per aiutare una persona in difficoltà.

Già l’anno scorso la comunità di Vigarano aveva realizzato una iniziativa analoga per Anna, una bambina con disabilità del paese.

Il successo del progetto benefico ha fatto sì che si potesse replicare anche quest’anno, con un evento a cui ha aderito un nutrito numero di persone.

Ed Elio, comunicando il suo entusiasmo con il puntatore laser che gli permette di rimanere in contatto con familiari e amici, ha ringraziato commosso per il gesto solidale nei suoi confronti.