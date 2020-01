Per la Feli Pharma match da non fallire domenica contro Milano

Sarà la prima volta senza Marco Cocchi, per la Feli Pharma che domenica prossima sfiderà alle ore 18 al palasport, l’Urania Milano. Per i biancazzurri si presenta l’occasione per dare seguito ai due punti conquistati a Mantova ed impreziosire ulteriormente la già positiva posizione di classifica. L’Urania Milano, già superata a domicilio nella gara di andata, giungerà a Ferrara con il suo miglior giocatore NIck Raivio, ancora in dubbio, e se verrà schierato probabilmente non sarà in perfette condizioni. Punti di forza dei lombardi sono, anche il palymaker Sabatini e il tiratore ex Fortitudo Montano.

Big match di assoluta importanza invece per la Tramec Cento, che sempre domenica alla medesima ora, affronterà al PalaSavena la Bakery Piacenza avversaria diretta dei biancorossi per la conquista di un posto valido per il ritorno nella serie superiore.

Anticiperà invece sabato con palla a due alle 21, la Pallacanestro Vigarano, che nel massimo campionato femminile farà visita a Costa Masnaga, avversario insidioso ma non impossibile. Occasione da non perdere per Sara Bocchetti e compagne per cancellare immediatamente la battuta d’arresto di domenc a scorsa