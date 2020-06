La Milanesiana 2020 arriva in Romagna e anticipa la grande stagione di eventi 20/21

Presentata in video-diretta Facebook dal Presidente dell’Emilia-Romagna , Stefano Bonaccini, la ventunesima edizione de: “La Milanesiana, Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto e Economia”, quest’anno arriva in Romagna, dove, con le sue 4 tappe, Gatteo a Mare (il 3 agosto), Forlimpopoli (il 5 agosto), Sant’Arcangelo di Romagna (il 4 agosto), Cervia-Milano Marittima (il 6 agosto per la manifestazione di chiusura), apre la grande stagione di eventi culturali e turistici che costelleranno in Regione l’annata 20/21.

La manifestazione, giunta alla sua 21° edizione, è ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, storica fondatrice dell’evento, che con Bonaccini e l’assessore Corsini ha presentato il programma della manifestazione.